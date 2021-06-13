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Общество13 июня 2021 11:38

В Кирове демонтировали питьевые фонтанчики - арт-объекты

Их пришлось отключить от водоснабжения по распоряжению Роспотребнадзора
Маргарита Акагиева
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Семь фонтанчиков установили в кировских зонах отдыха в середине мая. Фото: admkirov.ru

Семь фонтанчиков установили в кировских зонах отдыха в середине мая. Фото: admkirov.ru

В Кирове демонтировали недавно установленные питьевые фонтанчики. Эксплуатацию объектов прекратили по предписанию областного управления Роспотребнадзора, как сообщили в горадминистрации. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом.

Из-за того, что фонтанчики перестали выполнять свою функцию на неопределенный срок, их решено было демонтировать, чтобы сохранить их в надлежащем виде и состоянии до наступления сезона. Они вновь вернутся на свои места после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

Напомним, семь арт-объектов установили в Кирове с 15 мая. Они спрятались в парках, скверах и на улицах города. В начале июня их подключили к системе холодного водоснабжения.