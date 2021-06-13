Статистика по COVID-19 в Кировской области: более ста случаев заражения за сутки

В инфекционных стационарах сейчас находятся 1803 пациента.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 июня.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 42 человека.
На стационарном лечении находятся 1803 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 74 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 375.
В амбулаторных условиях проходят лечение 2272 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2941 исследование на COVID-19.