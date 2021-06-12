Праздничные мероприятия к Дню города 2021: Областной дом народного творчества записал видеопоздравление

Творческие коллективы кировского ОДНТ поздравили жителей города с праздником. Фото: скрин с видео vk.com/club115505652

В Кирове проходят праздничные мероприятия приуроченные к Дню города и Дню России. Для жителей областного центра подготовили насыщенную развлекательную программу.

В этом году, из-за сложной эпидемиологической ситуации, все массовые гуляния пройдут только на открытых площадках.

По этой же причине в наш город не приедут и звезды российской эстрады.

Однако это ничуть не убавит праздничного настроя. Для кировчан с интересными программами выступят представители творческих коллективов Кирова. Свое видеопоздравление приготовил и Областной дом народного творчества.