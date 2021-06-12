Председатель ОЗС: «Сегодня мы особенно сильно чувствуем искреннюю любовь к родному краю и к нашему Отечеству»

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов пожелал жителям Кировской области всего самого доброго. Фото: zsko.ru

Сегодня кировчане отмечают сразу два замечательных праздника: День России и День города. От имени депутатов Законодательного Собрания Кировской области жителей региона поздравил председатель регионального парламента Геннадий Коновалов.

Председатель ОЗС отметил, что каждый житель Кировской области может внести свой вклад в то, чтобы Россия была сильной, свободной и независимой, а наш регион и его центр неуклонно развивались и процветали.

- Сегодня мы особенно сильно ощущаем наше единство, чувствуем искреннюю любовь к родному краю и к нашему Отечеству, - подчеркнул Геннадий Валерьевич. - И своими уникальными идеями, личными успехами, честным трудом, воспитанием подрастающего поколения в исконных традициях можем сделать нашу страну и малую родину более успешными и прогрессивными.

Геннадий Валерьевич от имени депутатов Законодательного Собрания пожелал жителям области всего самого доброго: оптимизма и неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мира!