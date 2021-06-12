Погода в Кировской области на 12, 13 и 14 июня: тепло и небольшой дождь

В праздничные и выходные дни погода будет благоволить кировчанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в эти выходные будет теплой . Однако ожидаются небольшие осадки. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 12 июня, температура воздуха в течение дня прогреется до +24 градусов. День ожидается солнечным. Однако с обеда возможен небольшой, кратковременный дождь. Сильного ветра не ожидается. Максимальная его скорость достигнет 5 м/с. Метеозависимым кировчанам стоит внимательно следить за своим самочувствием. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 747 мм ртутного столба!

В воскресенье, 13 июня, существенных отличий ждать не стоит. В течение дня будет солнечная погода. После 12.00 также возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит всего 3-5 м/с. Атмосферное давление по-прежнему будет низким и опустится до 745 мм ртутного столба.

В понедельник, 14 июня, воздух днем прогреется до + 24 градусов. Погода останется солнечной, но возможны небольшие осадки. Скорость ветра сохранится в прежних значениях - 3-5м/c. Атмосферное давление еще немного снизится и составит 744 мм ртутного столба.