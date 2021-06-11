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Общество11 июня 2021 11:01

В Кирове летом работу предоставят 1200 подросткам

Ребята от 14 до 18 лет будут заниматься благоустройством города
Алексей РомановАлексей Романов
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Подростки будут работать на протяжении трех недель по три часа в день. Фото: admkirov.ru

Подростки будут работать на протяжении трех недель по три часа в день. Фото: admkirov.ru

Почти 1200 кировских подростков трудоустроят в летний период. Ребята от 14 до 18 лет будут заниматься благоустройством общественных территорий. Об этом сообщили в администрации города.

Продолжительность рабочего дня для подростков фиксированная и составляет три часа в день За свой труд они будут получать зарплату. Ее размер составит около 5 тысяч рублей за три недели.

По словам властей города, в первую очередь трудоустраивают подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общение и работа в коллективе поможет им отвлечься от проблем и немного улучшить свое материальное положение.

На сегодняшний день воспитанники молодежных и подростковых клубов «Перекресток» привели в порядок спортивную площадку в парке имени Кирова. Она станет одним из 24 мест, где пройдут праздничные мероприятия приуроченные к Дню города.