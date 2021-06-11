Геннадий Коновалов: «Сегодня мы особенно сильно чувствуем любовь к родному краю и к нашему Отечеству»

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От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем России и с Днем города Кирова!

Сегодня мы особенно сильно ощущаем наше единство, чувствуем искреннюю любовь к родному краю и к нашему Отечеству. Опираясь на достижения и уроки предков, мы вместе делаем все, чтобы Россия была сильной, свободной и независимой, чтобы процветала наша Кировская область, чтобы развивался областной центр.

Внести свой вклад в это дело может каждый – своими уникальными идеями, личными успехами, честным трудом, воспитанием детей в исконных традициях. То, что мы делаем сегодня, определяет будущее нашей малой родины и всей России. Это наша гордость и наша ответственность!

Дорогие кировчане! В этот праздничный день желаю вам всего самого доброго: оптимизма и неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мира!