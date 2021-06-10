Специалисты проверят качество воздуха над Радужным после пожара на полигоне в Лубягино

Тлеющие участки пересыпают грунтом. Фото: vk.com/kirovreg43

Контроль за ситуацией на мусорном полигоне в Лубягино продолжается. По состоянию на 9 часов утра 10 июня очагов открытого горения не зафиксировано. Об этом отчитались в областном правительстве.

Тление на площадке все еще продолжается. Эти участки пересыпают грунтом, а также проливают весь полигон. Специалисты продолжают отбор проб воздуха над местом пожара. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

Минувшей ночью с 9 на 10 июня дым с полигона «дошел» до микрорайона Радужный, по свидетельствам местных жителей. Как сообщают власти, сегодня специалисты выполнят анализ воздуха на этой территории, а также в деревнях Исуповы, Татары, Кузнецы и Вахренки.

Областной Роспотребнадзор добавляет, что управление подготовило и направило в прокуратуру материалы для проведения внеплановой проверки АО «Куприт».

Напомним, пожар на полигоне вспыхнул вечером 7 июня. Огонь удалось потушить к следующему утру. Установлено, что загорелся утрамбованный слой отходов. Причину еще предстоит выяснить.