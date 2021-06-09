В Кирове ввели режим чрезвычайной ситуации

Дом, где случился пожар, признали непригодным для проживания. Фото: admkirov.ru

В Кирове ввели режим ЧС. Это необходимо для того, чтобы временно обеспечить крышей над головой жителей дома №103 по Октябрьскому проспекту, где случился пожар. Об этом рассказали в горадминистрации.

Сейчас 20 человек, то есть пять семей, живших в сгоревшем здании, расположились в гостинице. Решается вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда. Чтобы эти семьи смогли остаться в гостинице до этого момента, мэрия посчитала уместным ввести режим ЧС, поскольку нуждающихся немало.

Добавим, что дом №103 на Октябрьском проспекте признали аварийным еще в 2016 году. Переселение жильцов запланировали на 2023 год.

Напомним, крупный пожар вспыхнул в этом здании минувшей ночью. Два человека пострадали в огне, сейчас они находятся в больнице. Спасатели эвакуировали 18 человек. Погибших нет. По сообщению регионального ГУ МЧС, огонь нанес непоправимые повреждения дому, и для проживания он больше не пригоден. По предварительным данным, причина пожара - внесенный источник огня. Подтвердить ее предстоит экспертизе.