В Даровском районе пропали трое подростков

В последний раз их видели 8 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В селе Верховонданка Даровского района потерялись трое подростков. В последний раз их видели 8 июня. О местонахождении 15-летнего Алексея Янчевского и 16-летних Андрея Павликова и Никиты Григорьева до сих пор нет никакой информации. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал приметы пропавших подростков.

Андрей Павликов имеет худощавое телосложение, русые волосы. Его рост около 155 см. Был одет в темную кофту, черные штаны и полукеды.

У Никиты Григорьева худощавое телосложение и темные волосы. На нем были пятнистые шорты, черные полукеды и темно-малиновая кофта.

Телосложение Алексея Янчевского худощавое. У него русые короткие волосы. Подросток был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые штаны и светлые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.