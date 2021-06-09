В Кирове прокуратура обязала Минздрав обеспечить ребенка-инвалида лекарством

Ранее женщине отказали в обеспечении лекарством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский Минздрав отказался обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. В ситуацию вмешалась областная прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратура обратилась кировчанка - мама восьмилетнего ребенка, страдающего тяжелым, хроническим и неуклонно прогрессирующим заболеванием. Женщина пояснила, что она просила региональный Минздрав обеспечить ее сына жизненно необходимым и дорогим препаратом. Ведомство ей отказало под предлогом, что он не входит в Госреестр лекарственных средств.

Прокуратура направила в суд иск с требованием заставить областной Минздрав и «Детский клинический консультационно-диагностический центр» обеспечить ребенка нужным препаратом в необходимом количестве. Притязания признали обоснованными, и теперь мальчик обязан получить свое лекарство. Исполнение решения суда контролирует областная прокуратура.