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Общество8 июня 2021 16:58

Кировские приставы выставят на торги арестованный транспорт

Самый дешевый автомобиль можно приобрести за 10 тысяч рублей
Иван Кабанов
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Кировские приставы выставили на продажу арестованный транспорт.

Кировские приставы выставили на продажу арестованный транспорт.

В Кировской области судебные приставы взыскали у должников транспортные средства. Их передали в Межрегиональное территориальное управление для продажи.

Всего в распоряжение приставов поступило 12 единиц техники стоимостью от 9750 рублей до 900 тысяч. Автомобили привезли на торги из Лузы, Слободского, Подосиновца, Кумен, Кирса, Вястких полян, Кильмези и Кирова.

Ознакомиться с правилами аукциона и узнать дату его проведения можно на сайте Федерального агентства по управлению госимуществом в Удмуртской Республике и Кировской области и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.