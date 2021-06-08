За время Великорецкого крестного хода потерялись семь детей

В течение шествия еще более тысячи паломников обратились за медицинской помощью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Великорецкий крестный ход подходит к своему официальному завершению. За это время случилось и несколько происшествий. Об этом отчитались в ГУ МЧС по региону.

Спасатели обеспечивали безопасность паломников на протяжении всего шествия, однако без эксцессов не обошлось. Так, за время дежурства пришлось эвакуировать 110 участников крестного хода, в том числе 19 - по показаниям здоровья. Кроме того, за время шествия потерялись семь детей. Всех их удалось разыскать.

Спасатели также оказывали помощь паломникам совместно с медиками. Всего она потребовалась 1500 участникам хода. Основные жалобы - мозоли, тепловой удар и укусы клещей.

Напомним, Великорецкий крестный ход - один из самых протяженных и тяжелых в России. Паломники, отправляющиеся в шествие, должны пройти около 150 километров. Мероприятие длится с 3 по 8 июня. Нынешним вечером, 8 июня, крестный ход должен официально завершиться. Напоминаем, что в связи с этим некоторые дороги в Кирове перекрыты, подробнее - здесь.