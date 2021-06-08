В Кирово-Чепецке парень угнал машину и улетел на ней в кювет

Машину угнали со двора одного из чепецких домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирово-Чепецке местный житель угнал чужую машину и улетел на ней в кювет. Сейчас полиция уже нашла его и разбирается с ним. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 5 июня. Чепчанин, выйдя утром на улицу, не обнаружил своей «Нивы» на ее привычном месте и обратился в полицию. Машину в итоге отыскали опрокинутой в кювете близ поворота на Каринторф. Тот, кто ее украл, судя по всему, не справился с управлением. На месте выяснилось, как ему вообще удалось завести машину: предприимчивый угонщик разобрал рулевую колонку, воспользовавшись отсутствием сигнализации у авто.

Самого преступника довольно быстро нашли. Им оказался 23-летний чепчанин, ранее уже судимый. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Угон». Сейчас ведется следствие.