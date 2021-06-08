Дорогу Киров - Советск - Пасегово - Стрижи полностью отремонтируют до 1 октября

Сейчас на участке ведут подготовительные работы. Фото: kirovreg.ru

В Кирово-Чепецком районе отремонтируют второй участок дороги Киров - Советск - Пасегово - Стрижи. Основной этап начнется ближе к концу недели, сейчас идут подготовительные работы. Об этом сообщили в областном правительстве.

Всего будет отремонтировано 10 км дороги - поворот на деревню Рублево до Победиловского тракта. Работы должны завершить до 1 октября. Этот ремонт должен снизить нагрузки на трассу Киров - Стрижи - Оричи.

В 2020 году на этой дороге уже отремонтировали участок от Советского тракта до поворота на деревню Рублево. Подрядчик отфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие и уложил новое, установил барьеры и недостающие знаки, а также провел другие работы. Всего на ремонт дороги Киров - Советск - Пасегово - Стрижи выделили 357 миллионов рублей.