В Кирове 18-летнего студента колледжа осудили за вымогательство и шантаж

Молодой человек получил полтора года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили 18-летнего студента колледжа информатики, который вымогал деньги у мужчины. Как рассказали в областной прокуратуре, молодой человек вместе с друзьями (которых уже осудили) создал аккаунт в соцсетях от лица 16-летней девушки. После они нашли подходящую жертву и назначили «свидание».

В итоге на встречу к потерпевшему явилась не девочка-подросток, а компания молодых людей. У мужчины потребовали 36 тысяч рублей, подкрепив слова ударом в лицо и угрозой распространить о нем «лживые и порочащие сведения». А после отняли паспорт и повели его в организацию микрозаймов, где он взял в кредит и передал нападавшим 12 тысяч рублей.

Вся компания пошла под суд. Студента признали виновным и дали полтора года лишения свободы. Однако молодой человек возместил причиненный ущерб, к тому же преступление он совершил в несовершеннолетнем возрасте. В силу смягчающих обстоятельств кировчанин получил условный срок.