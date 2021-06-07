Прогноз погоды в Кирове с 7 по 11 июня: тепло, солнечно и спокойно

Наступившая рабочая неделя обещает быть солнечной и теплой. Фото: Анастасия РОМАНОВА

«Комсомолка» составила традиционный прогноз погоды на наступившую рабочую неделю с 7 по 11 июня. И, кажется, в Киров на полных правах возвращается лето!

Понедельник, 7 июня, обещает стать теплым днем - температура воздуха достигнет отметки в +23 градуса. Может пройти слабый дождь. Ветер не будет сильным, однако порывы достигнут 9 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 8 июня, осадков не ожидается, но день будет облачным. Воздух прогреется до +20 градусов. Ветер усилится: порывы могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление по-прежнему в норме.

В среду, 9 июня, можно будет всласть погреться на солнышке: день синоптики прогнозируют ясный. Термометры покажут отметку в +21 градус ближе к 15 часам. Вновь ожидаются порывы ветра до 11 м/с.

В четверг, 10 июня, общая картина ничем не будет отличаться от предыдущего дня: солнечно и спокойно. Осадков не предвидится, температура воздуха - до +21 градуса, порывы ветра - до 9 м/с. Атмосферное давление- в норме.

В последний день рабочей недели, 11 июня, воздух прогреется до +23 градусов. Осадков и облачной погоды не ожидается. Порывы ветра - до 10 м/с, атмосферное давление - в норме.