В Кировской области столкнулись две машины: пострадали четыре человека

Обе машины опрокинулись после столкновения. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области четыре человека пострадали в ДТП. Среди получивших травмы была маленькая девочка. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла утром 6 июня на дороге «Вятские Поляны - Сосновка». По предварительным данным ведомства, на седьмом километре трассы «Тойота Королла» пошла на обгон и врезалась в попутную «Ладу Ларгус». От удара обе машины перевернулись, одна из них вылетела в кювет.

В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя, а также два пассажира отечественной легковушки. В «Ладе» была четырехлетняя девочка, она также получила травмы. Степень тяжести не уточняется.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Все причины и обстоятельства совершения аварии уточняются.