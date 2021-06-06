Статистика по COVID-19 в Кировской области: 270 человек выписались с выздоровлением за сутки

За сутки врачи выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 67 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 270 человек.

На стационарном лечении находятся 1147 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 60 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 372.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1927 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2536 исследований на COVID-19.