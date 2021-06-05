Появился график отключения воды в Кирове на 6 и 7 июня

Из-за ремонта на городских сетях от водоснабжения временно отключат около сотни домов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В ресурсоснабжающей организации МУП «Водоконал» рассказали, где отключат холодную воду 6 и 7 июня в Кирове. По информации компании, из-за ремонта на городских сетях от водоснабжения временно отключат около сотни домов в областном центре.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ В КИРОВЕ НА 6 И 7 ИЮНЯ

06 июня 2021 года

Октябрьский район с 10.00 до 18.00:

- ул. Народная д.: 55 - 104.

Первомайский район с 09.00 до 16.00:

- ул. Свободы д.: 84, 88, 90, 91, 92/2, 92/3, 94, 95, 96, 96 А, 96 Б, 97, 99, 99 А, 103, 105, 107, 109, 111;

- ул. Горбачева д.: 15, 17, 30, 34 А, 38, 38 А, 40, 48;

- ул. Молодой Гвардии д.: 26, 28, 30, 32, 32 А, 35;

- ул. Ленина д.: 85, 89 А, 89 А/3, 89/1, 95, 95 А;

- ул. Орловская д.: 16, 16 Б, 20, 20 А, 21, 22, 24, 27.

07 июня 2021 года

Нововятский район с 10.00 до 18.00:

- ул. Свободы д.: 1 - 12.

Ленинский район с 09.00 до 17.00:

- ул. Бородулина д.: 1, 2/1, 2 В, 3, 5, 7, 9, 12, 12 А, 12/1;

- ул. Мельничная д.: 1/1, 15, 17;

- ул. Деповская д. 2;

- пер Деповской д. 4.