В Кировской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом

60 пациентов с коронавирусом госпитализированы в отделении реанимации и интенсивной терапии. Фото: medkirov.ru

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, сообщается в Telegram-канале социального блока регионального правительства «Поколение43».

- На стационарном лечении находится 1051 человек. 60 пациентов с коронавирусом госпитализированы в отделении реанимации и интенсивной терапии, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ - говорится в сообщении.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1911 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2578 исследований на COVID-19. Из больниц выписано 314 человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 371.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, в настоящее время в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.