В Белохолуницком районе водитель «Форд Фокуса» съехал в кювет и перевернулся

Госпитализация водителю и его 49-летнему пассажиру не потребовалась. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 2 июня, в Белохолуницком районе перевернулся автомобиль «Форд Фокус». Авария произошла в 5 часов 30 минут на 715-ом км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 42-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Выяснилось, что водительских прав у мужчины нет. В результате аварии он и 49-летний пассажир получили травмы. К счастью, госпитализация никому из них не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.