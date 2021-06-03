В Кирове у филармонии все желающие могут сделать тест на ВИЧ

Узнать свой ВИЧ-статус смогут жители 19 районов Кировской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 3 июня, с 10.00 до 14.00 на площади у кировской филармонии будет работать тест-мобиль. В нем любой желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Для анализа необходима лишь капля крови из пальца. Результат будет известен уже через 15 минут. Данную акцию проводит организация «Новый век» из города Казань. В пятницу, 4 июня, тест-мобиль прибудет на Соборную площадь города Слободского. Далее , 7 и 8 июня, он посетит Малмыж и Вятские Поляны.

Всего в период с июля по октябрь такие акции пройдут в Кирово-Чепецке, Богородском, Мурашах, Юрье, Орлове, Оричах, Котельниче, Верхошижемье, Нолинске, Лузе, Подосиновце, Опарино, Санчурске, Яранске, Советске и Уржуме.