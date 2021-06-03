«Утиная история покорила сердца»: семейство птиц парализовало движение в городе

10 птиц переходили проезжую часть улицы Ленина возле ТЦ «Микс». Фото: vk.com/zlo43

Мама-утка с малышами остановила движение в центре Кирова. Семейство неспешно прогуливалось поперек улицы Ленина около ТЦ «Микс». Водители, завидев такую картину, остановили движение в обе стороны - парализовав на несколько минут центр города. Кадры с утренним утиным променадом очевидцы опубликовали в группе «Злой Кировчанин».

- Вот такое доброе утро. Видимо, на Вятку мигрируют, - написал автор видеоролика.

Опубликованное видео вызвало огромный отклик горожан, которые оценили поступок автомобилистов: «Респект и уважение водителям, что пропустили утиную семью, а не промчались»; «Как здорово! Человеческое еще осталось в людях это очень радует»; «Вот ведь! Все остановились, чтобы мама утка и утятки перешли дорожку! Молодцы!».

В 2018 году кирвочанам удалось запечатлеть лосенка, который прогуливался по дворам и улицам города. Читать.