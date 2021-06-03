Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находится 1021 человек

За прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились 59 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 309 человек.

На стационарном лечении остается 1021 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 369.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1741 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2585 исследований на COVID-19.