В Кирове построят три новые школы на федеральную субсидию

Новая школа появится в Долгушино. Фото: kirovreg.ru

Кировской области предоставили федеральную субсидию на строительство трех новых школ в региональном центре. Соответствующая заявка одобрена Министерством просвещения РФ, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новые образовательные учреждения планируют возвести в двух микрорайонах города: Долгушино - на 1100 мест и Юго-Западном - на 1500 мест. Кроме того, дополнительный корпус на 400 мест пристроят к действующей школе № 53.

В настоящее время администрации города поручнено ускорить работы по подготовке проектно-сметной документации. На следующей неделе в правительстве состоится совещание, на котором обсудят строительство новых социальных объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в мае в Министерство просвещения РФ направлена еще одна заявка о дополнительном финансировании в 2021-2023 годах. Средства планируют потратить на создание 1140 новых мест в детских садах. Читать.