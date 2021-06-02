Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 66 пациентов

В стационарах продолжают лечение от коронавируса меньше тысячи кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 213 человек.

На стационарном лечении остается 979 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 66 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 368.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1719 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2451 исследований на COVID-19.