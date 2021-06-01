Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находится 981 пациент

За прошедшие сутки еще 51 кировчанин заразился коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 121 человек.

На стационарном лечении остается 981 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 61 пациенту, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 368.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1641 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2497 исследований на COVID-19.