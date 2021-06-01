Восьмилетнюю кировчанку со 100-процентным поражением легких спасли местные врачи

Сотрудниками двух медицинских учреждений проведена большая слаженная работа по спасению жизни ребенка. Фото: kirovreg.ru

Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со 100-процентным поражением легких, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первые симптомы COVID-19 у ребенка проявились незаметно - небольшая температура и слабость. Через какое-то время состояние девочки улучшилось, но в то же время заболевает глава семейства. Обследование на COVID-19 дало положительные результаты.

В течение последующих дней состояние ребенка постепенно ухудшалось. Родители вызвали скорую помощь и девочку увезли в основной инфекционный госпиталь, где при обследовании выявили 100-процентное поражение легких.

Около месяца девочка провела в реанимации на ИВЛ. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Тактика лечения согласовывалась с коллегами из федерального центра. После победы над инфекцией пациентку перевели на долечивание в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показывает положительную динамику.