В Кирове ограничат движение по железнодорожному переезду на Карала Маркса

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Фото: yandex.ru/maps

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда, находящегося на улице Карла Маркса в районе пивзавода. Движение автотранспорта по нему собираются полностью ограничить из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 21.00 2 июня до 5.00 3 июня, - уточнили в пресс-службе ГЖД.

Кроме того, 4 июня с 7.00 до 19.00 будет затруднено движение по переезду 970 км перегона Поздино-Полой. На данном участке планируются работы по ремонту дороги.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.