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Общество31 мая 2021 15:27

В Куменском районе заблокировали интернет-сайт, на котором продавали водительские права

За данное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность
Алексей РомановАлексей Романов
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Купить права на нелегальном сайте можно было в открытом доступе

Купить права на нелегальном сайте можно было в открытом доступе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куменском районе выявили сайт, на котором находились объявления о продаже водительских удостоверений. Размещение подобной информации является незаконной на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Установлено, что интернет-ресурс находился в свободном доступе. Для того, чтобы зайти на его страницу не нужен ни пароль, ни регистрация. Сайт не имел никакого отношения к правоохранительным органам, в том числе ГИБДД.

В результате проверки прокурор Куменского района направил в суд иск с требованием закрыть сайт. Приговор вступил в законную сил. Интернет-ресурс заблокирован.