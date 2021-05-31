В Нолинском районе вынесли приговор 18-летней девушке, спаивавшей несовершеннолетних

Во время вынесения приговора суд учел все смягчающие обстоятельства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нолинском районе состоялся суд над 18-летней местной жительницей, которая вовлекала двух подростков в распитие алкоголя. Девушку признали виновной по ст. 151 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что осужденная летом 2020 систематически спаивала подростков 13 и 16 лет. При вынесении приговора, суд учел, что девушка воспитывает малолетнего ребенка. В итоге ей выписали лишь штраф в размере 15 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, что за данное злодеяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.