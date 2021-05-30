В Кировской области коронавирус подтвердился у 54 человек

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4212 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 134 человека.

На стационарном лечении остаются 984 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 61 пациенту, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев составляет 365.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1579 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4212 исследований на COVID-19.