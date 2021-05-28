До 12 июня в парке имени Кирова обновят деревянный мост и лестничный марш

К 2024 году в парке проведут масштабные работы по благоустройству. Фото: admkirov.ru

В парке имени Кирова отремонтируют лестничный марш и деревянный мост. На их ненадлежащее состояние пожаловались местные жители в социальных сетях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы планируют завершить до 12 июня. Кроме того, подрядная организация обязана ежедневно убирать мусор, подметать дорожки и заниматься очисткой пруда. За этим будут следить представители теруправления Ленинского района.

К 2024 году в рамкам реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в парке проведут масштабные работы по благоустройству. В настоящее время уже завершена разработка проектно-сметной документации.