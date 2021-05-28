В Кирове до 2 июня отремонтируют дорогу от Башарово до Победиловского тракта

Протяженность ремонтируемого участка - семь километров. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ремонт дорог. Сейчас работы ведут на участке от Башарово до Победиловского тракта. Их планируют завершить до 2 июня.

Как сообщили в горадминистрации, сейчас ремонт находится на этапе укладки черного щебня - для выравнивания основания. Параллельно рабочие делают отсыпку ям и укатывают нижний слой покрытия. Третий слой выполнят асфальтобетоном - это материал повышенной прочности, по уверениям подрядчика. А обочины, по контракту, отсыплют щебнем.

Помимо этого, работы продолжаются и в областном центре. Так, сейчас в Кирове ремонтируются 20 дорог. В течение уходящей недели подрядчик устанавливал бордюры на улицах Володарского, Физкультурников и Социалистической. На улице Калинина сейчас обустраивают тротуары.