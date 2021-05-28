В Орлове 82-летняя велосипедистка попала под колеса «Лады»

Водитель «четырнадцатой» не заметил и сбил 82-летнюю пенсионерку, ехавшую на велосипеде

В четверг, 27 мая, в Орлове водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 82- летнюю женщину на велосипеде. Дорожно транспортное происшествие произошло в 8 часов 45 минут у дома №81 на улице Орловской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии пожилая женщина получила травмы. К счастью, госпитализация пенсионерке не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы.