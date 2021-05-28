Депутаты ОЗС приняли важные решения по вопросам социальной сферы

Итоги пленарного заседания подвел председатель ОЗС Геннадий Коновалов. Фото: zsko.ru

В четверг, 27 мая, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Депутаты работали пять часов и рассмотрели свыше десяти вопросов. Итоги работы подвел председатель ОЗС Геннадий Коновалов.

Ключевой темой для обсуждения стали итоги исполнения бюджета за минувший год. Стоит отметить, что пандемия серьезно ударила по собственным доходам - налоговые и неналоговые поступления уменьшились на 2,1 млрд рублей. Однако федеральная помощь позволила это компенсировать.

- Минувший год был очень сложный для нас, и пандемия внесла существенные коррективы в жизнь каждого, в том числе и отразилась на бюджете, - отметил Геннадий Коновалов. - Однако за счет бюджетных поступлений удалось достойно пройти 2020 год и решить все вопросы, которые стояли в социальной и других сферах.

Еще один вопрос, единогласно поддержанный депутатами, касался расширения мер поддержки для детей-сирот. Министр образования Кировской области Ольга Рысева рассказала, что сейчас для данной категории граждан местные власти приобретают жилье на вторичном или первичном рынке недвижимости. Изменения же позволят властям использовать еще один вариант - участие в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов, что даст возможность приобретения жилья более высокого качества.

- Сегодня депутаты приняли очень важное решение, касающееся детей-сирот. Принимая бюджет, мы предусмотрели средства, необходимые, чтобы обеспечить их бесплатным жильем. Теперь эти деньги можно будет направить и на долевое строительство для этой категории граждан, - отметил председатель Законодательного собрания.

Отметим, что в текущем году в областном бюджете предусмотрено 415 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем. Жилье смогут получить свыше 400 человек.