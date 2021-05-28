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Здоровье28 мая 2021 9:40

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 69 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 8 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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На стационарном лечении находятся 999 кировчан

На стационарном лечении находятся 999 кировчан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 147 человек.

На стационарном лечении остаются 999 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 69 пациентам, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 363.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1590 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2572 исследования на COVID-19.

Коронавирус Covid-19