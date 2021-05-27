Качество воды в Нововятском районе будет улучшено

Сейчас кировская мэрия занимается решением этого вопроса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская мэрия решает проблему с водоснабжением в Нововятске. На данный момент, по информации горадминистрации, единственный источник ресурса - 45 скважин на шести водозаборах в микрорайонах ЛПК, ЛК, Елки-Парк, Радужном, селе Красном и слободе Сошени.

В Нововятске существует несколько проблем, таких, как риск превышения микробиологических показателей при таянии снега, по химическим показателям (высокий уровень бора в воде) и дефицит воды в источниках. К 2019 году система водоснабжения микрорайона практически исчерпала себя, и теперь приходится искать альтернативные варианты. На данный момент их всего три:

- Мутницкий водозабор Нововятского механического завода, состоящий из 10 скважин. Однако это частная собственность и, если выкупить ее, тарифы на холодную воду в районе возрастут в 3-4 раза;

- Куменский водозабор. Сейчас сроки окончания реализации проекта не определены. К тому же, если воспользоваться этим вариантом, всю внутрирайонную систему водопроводно-канализационного хозяйства Нововятска необходимо будет полностью реконструировать для подачи воды из Радужного в Нововятск;

- питьевая вода с очистных сооружений водопровода в слободе Корчемкино. В Киров вода поступает из Вятки, после очистки. Сейчас ее дополнительно фильтруют, поэтому беспокоиться о качестве воды не придется.

На данный момент планируется строительство водопровода от очистных сооружений в Корчемкино в сторону Нововятска. В этом случае его можно будет переключать с Куменским водоводом и реконструировать внутрирайонную систему водопроводного хозяйства Нововятска. Это также позволит переключаться между всеми тремя источниками.