В Кировской области ищут пожилую женщину, пропавшую четыре дня назад

Уже больше трех суток о местонахождении 85-летней женщины ничего не известно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В деревне Ахпай Малмыжского района уже четвертый день ищут пожилую женщину. Бушуеву Анну Дмитриевну в последний раз видели утром 23 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Анне Дмитриевне 85 лет, рост 160 см, худощавое телосложение. У нее седые волосы и серо-зеленые глаза. Была одета в серую вязаную кофту, черную юбку, гамаши и калоши. На голове повязан светло-зеленый платок.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилой женщины просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.