В Кирово-Чепецком районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась

В результате аварии 22-летний водитель «Гранты» и 18-летняя девушка-пассажир получили травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 26 мая, Кирово-Чепецком районе на 19-ом км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны перевернулся автомобиль «Лада Гранта». Происшествие случилось в 2 часа 45 минут. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Гранты» не справился с управлением,с съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии молодой человек и 18-летняя девушка-пассажир получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.