В Кирово-Чепецке осудят мужчину и девушку, до смерти избивших пенсионера

Вскоре молодые люди предстанут перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке осудят девушку и мужчину, которые насмерть забили пенсионера. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 15 ноября 2020 года в Кирово-Чепецке. В тот день 32-летняя девушка со своим 35-летним знакомым приехала в гости к своей матери из Кирова. Вместе с женщиной и ее сожителем молодые люди выпили. В какой-то момент девушка поругалась с гражданским мужем своей матери, вспыхнула ссора. Мужчина поддержал свою спутницу, и они вместе накинулись на пенсионера. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд с обвинительным заключением. Парочке грозит до пятнадцати лет лишения свободы - на каждого.