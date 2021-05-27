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Общество27 мая 2021 13:51

Регоператор «Куприт» вернет жителям Опаринского района 540 тысяч рублей

Подрядчика наказали за несвоевременный вывоз мусора
Алексей РомановАлексей Романов
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Перерасчет за ненадлежащую работу АО «Куприт» получат более 2,6 тысячи жителей Опаринского района

Перерасчет за ненадлежащую работу АО «Куприт» получат более 2,6 тысячи жителей Опаринского района

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Более 2,6 тысячи жителей Опаринского района получили перерасчет платы за вывоз ТКО. Регоператор «Куприт» вернет им свыше 540 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства проверили работу подрядной организации после поступивших от местных жителей жалоб. Как оказалось, АО «Куприт» часто не вывозил мусор вовремя. Однако квитанции по оплате за свои услуги присылал всегда в срок. В связи с этим прокурор Опаринского района внес руководителю предприятия представления. После этого все нарушения были устранены.