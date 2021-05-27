Жители Опаринского района переплатили полмиллиона рублей за вывоз ТКО

Услугу жителям Опаринского района оказывали нерегулярно. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Опаринском районе местным жителям насчитали большую сумму за вывоз ТКО, чем должно было быть. Сумма «ошибки» превысила полмиллиона рублей. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

В ведомство обратились сами местные жители с жалобой. По их словам, подрядчик вывозил мусор довольно нерегулярно. Однако сумму за оплату услуг насчитывали по полной, причем незаконно. Прокуратура организовала проверку, которая подтвердила факт нарушения.

Руководителю АО «Куприт», как регоператору, внесли представление. В итоге жителям Опаринского района произвели перерасчет платы за вывоз ТКО, который составил более 540 тысяч рублей.