В Кирове водитель иномарки сбил велосипедиста, ехавшего по главной дороге

Водитель «Тойота Королла» выезжал с второстепенной дороги и не заметил велосипедиста. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 26 мая, напротив дома №53/1 на улице Луганской города Кирова, водитель «Тойота Королла» сбил велосипедиста. Его признали виновником ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки выезжал с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. В этот момент по главной дороге двигался 32-летний мужчина-велосипедист, на которого и наехала «Тойота». Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.