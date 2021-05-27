Тракторист, из-за которого погибла 8-летняя девочка, может сесть в тюрьму на три года

Мужчина не убедился в безопасности своих действий, сгребая опил в кучу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Фаленском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении тракториста, из-за халатности которого погибла 8-летняя девочка. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали вину подозреваемого. Установлено, что 19 марта этого года потерпевшая пришла к родителям на ферму, расположенную в слободе Талица. В это время тракторист сельхозпредприятия с помощью отвала сгребал отходы древесины в кучу. Мужчина работал не убедившись, что рядом нет людей. В результате подозреваемый не заметил ребенка и завалил его опилом. Девочка погибла на месте.

На тракториста завели уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою вину он полностью признал. В настоящее время материалы расследования переданы в суд для вынесения приговора.