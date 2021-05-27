Власти Юрьянского района просят паломников не подвергать опасности себя и местных жителей

Паломников призывают проявить ответственность и не подвергать опасности себя и местных жителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участников Великорецкого крестного хода просят соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Обращение администрации Юрьянского района появилось в их официальной группе ВКонтакте.

Как известно, в 2021 году проведение шествия официально разрешили, в отличие от минувшего года. Однако пандемия все же внесла свои коррективы. Так, в этот раз паломники лишатся больших палаток, полевых кухонь и централизованной раздачи пищи - как по маршруту, так и во время Торжеств обретения Великорецкого образа святителя Николая. Участникам крестного хода предстоит самостоятельно озаботиться вопросами питания.

Власти также просят жителей и гостей Юрьянского района соблюдать меры предосторожности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Призываем всех проявить ответственность и не подвергать опасности себя и местных жителей! - сказано в посте.

Расписание Великорецкого крестного хода вы можете посмотреть здесь.