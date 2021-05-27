Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Кирове 12 июня

На мероприятие приглашают всех, кто катается на скейтбордах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В День России в областном центре в парке имени Кирова пройдет фестиваль экстремальных видов спорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Если вы увлекаетесь роликовыми коньками, самокатом, BMX или скейтбордом, то мы ждем вас 12 июня в 10.00 на скейт-площадке в парке им. Кирова! - уточнили в организаторы.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях необходимо заполнить заявку. Кроме того, существуют некоторые ограничения: возраст от 12-ти лет, максимальное количество участников неболее ста человек.