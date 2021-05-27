Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 998 человек

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 53 кировчанина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 112 человек.

На стационарном лечении остаются 998 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 66 пациентам, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 362.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1536 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2524 исследования на COVID-19.