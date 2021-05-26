Жителей Кировской области просят помочь в поисках пропавшего без вести

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести. По информации волонтеров, Сергей Колегов может находиться в Перми или Кирове. В последний раз он выходил на связь с родными 18 мая. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сергею Николаевичу 43 года, рост 165 см, нормального телосложения, у него черные с проседью волосы и карие глаза. Из отличительных примет - татуировки и особенности речи. На момент пропажи мужчина был одет в темно-серую ветровку, серую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него была черная барсетка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.